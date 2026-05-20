В Саратове прошёл фестиваль детских фольклорных ансамблей

В Саратовском областном центре народного творчества имени Руслановой состоялся IX областной фестиваль-конкурс детских фольклорных ансамблей «Сорока-белобока», приуроченный к Году единства народов России. Юные исполнители представили народные песни, прибаутки и заклички, отражающие богатство и разнообразие культурного наследия страны. Участники в ярких национальных костюмах продемонстрировали высокий уровень мастерства и артистизма.

Особое внимание зрителей привлекли игровые постановки и музыкальные композиции, передающие атмосферу народных традиций. Фестиваль стал важным вкладом в укрепление межкультурного диалога, сохранение и популяризацию народного творчества, а также воспитание уважения к традициям разных народов среди подрастающего поколения.

Мероприятие объединило талантливых детей, увлечённых народной культурой, и стало площадкой для творческого соревнования, обмена опытом и формирования чувства причастности к единому культурному наследию России.