Саратовцы могут получить телемедицинскую консультацию через MAX

В национальном мессенджере MAX запущен чат-бот «Телемедицинские консультации в Саратовской области». Решение о телемедицине принимает лечащий врач. Услуга имеет ограничения: при тяжелых заболеваниях или необходимости исследований пациент должен посетить медучреждение и получить очную консультацию. Больничный лист также закрывается только после личного визита.

Для записи на телемедицинскую консультацию через MAX нужно: найти чат-бот минздрава по ссылке https://max.ru/telemed_saratov_bot, в меню выбрать цель (консультация или закрытие больничного), авторизоваться по СНИЛС, выбрать медорганизацию. Затем подготовить исследования и список лекарств для врача.

Чат-бот упрощает доступ к телемедицине, но не заменяет очный прием, когда это необходимо. Новый сервис призван сделать взаимодействие с врачом удобнее для жителей области.