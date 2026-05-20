Более 21 тысячи гостей посетили «Ночь музеев» в Историческом парке Саратова

«Ночь музеев-2026» в саратовском Историческом парке «Россия — Моя история» посетили более 21 000 гостей!

16 мая 2026 года саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» в восьмой раз принял участие во Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев». В течение пяти часов 120 интерактивных локаций посетили более 21 тысячи человек!

В Год единства народов России основная тема специальной программы вечера — «Родное» — превратила Исторический парк в большой многонациональный дом. На знаковой площадке «Россия — Моя история» символично объединились представители народов, проживающих на территории Саратовской области, а также в дружественных Российской Федерации странах. Красной линией через локации прошла тема 65-летия первого полета человека в космос, после которого Юрия Гагарина стали называть «гражданином мира».

В 2026 году уникальный формат проекта «Ночь музеев» в саратовском Историческом парке» вышел уже на межрегиональный уровень — впервые участие в нем принял столичный музей «Огни Москвы». В рамках проекта «Русский свет» к 150-летию изобретения П.Н. Яблочковым «электрической свечи», в одном из мультимедийных залов была представлена интерактивная цифровая инсталляция «Свет сквозь века».

Напомним, что в "Ночи музеев" впервые приняла участие "Комсомольская правда" в Саратове.

— По количеству посетителей и локаций в «Ночь музеев-2026» саратовский Исторический парк обновил собственный рекорд! Впечатляющие цифры показывают, что с каждым годом интерес к нашему просветительскому проекту возрастает. Мы все время ищем новые интересные форматы, которые позволяют нашим гостям изучать неизведанное, знакомиться с прошлым и получать полезную информацию, которая пригодится в будущем. В связи с переходом Исторического парка в ведомство министерства образования Саратовской области, год назад курс учреждения сместился в сторону образовательной и воспитательной деятельности подрастающего поколения. Поэтому на этот раз значительная часть локаций была представлена образовательными организациями. Вузы, колледжи и учреждения дополнительного образования представили познавательные интерактивные и творческие площадки. Масштабную программу дополнили общественные организации, креативные пространства, детские объединения, реконструкторы, представители туристической сферы деятельности и других институций, способствующих развитию молодежи. Активное участие в проведении мероприятия приняли волонтёры. По ежегодной традиции Исторический парк вновь поменял представление о музейных выставочных пространствах и представил посетителям современный формат взаимодействия с аудиторией, — рассказала заместитель директора Исторического парка Ольга Гришанина.