Летний концертный сезон в городе открылся в рамках акции «Ночь музеев»

Фото: Саратовская областная филармония

Стартовавшая 16 мая на территории усадьбы музея имени К.А. Федина музыкальная эстафета перенеслась в Городской сад «Липки» благодаря выступлению ансамбля «Филармонические исполнители».

Главным организатором этого события выступила Центральная городская библиотека.

Подготовка к выступлению шла как со стороны музыкантов, так и публики: зрители заблаговременно заняли все доступные места в импровизированном зале. Музыкальное сопровождение стало объединяющим фактором, способствуя тёплому общению между исполнителями и слушателями. Весенний сад наполнился мелодиями аккордеона и чарующими голосами солистов.

С наступлением лета филармония стала доступнее для горожан.