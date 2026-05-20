Победители ПФКИ поделились опытом получения грантов в Саратове

В Саратове прошло торжественное мероприятие, посвященное 5-летию Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Особое внимание уделили итогам работы регионального проектного офиса, который за пять лет стал эффективным партнером для творческих команд. На встрече представили отчет о работе фонда, успешные проекты-победители (АНО «Код культуры», «Послание улиц», АНО «Театр вне стен»), а также доклады по волонтерскому сопровождению и просветительским инициативам.

Ирина Мельникова, начальник управления реализации культурной политики минкульта, отметила, что ПФКИ стал ключевым инструментом поддержки творческих инициатив. «Благодаря фонду региональные команды получают не только грантовую поддержку, но и профессиональное сопровождение. Работа проектного офиса усилила доступ творческих коллективов к ресурсам фонда», — подчеркнула она.

Проектный офис ПФКИ продолжит оказывать консультационную и методическую поддержку при подготовке и реализации проектов.