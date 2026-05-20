Мария Усова: поддержали важные для наших избирателей решения

Депутат Саратовской облдумы, региональный координатор проекта «Женское Движение Единой России», гендиректор холдинга «Волга-Медиа» Мария Усова:

"Сегодня на заседании Саратовской областной Думы с коллегами по фракции «Единая Россия» поддержали важные для наших избирателей решения.

В первую очередь это поправки в бюджет. Почти 800 млн рублей будет выделено на продолжение работ по реконструкции Славянской площади в Саратове, которая является лицом нашего города. Развитие исторической части Саратова будет продолжено благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Совершенствуется поддержка наших защитников Отечества и членов их семей. Поправки в закон «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение» сокращают срок рассмотрения поступивших от данной категории граждан вопросов до 15 дней при условии, если дополнительные документы или запросы не потребуются.

Приняты изменения в закон «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области». Он в интересах тех молодых специалистов, которые после получения профессии хотят остаться в селе, заниматься сельским хозяйством. Общаясь с жителями районов своего избирательного округа знаю, насколько актуальным является сохранение кадров в малых населённых пунктах.

Чтобы сократить сроки предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, принято решение об актуализации списков данной категории граждан. При этом сироты смогут указать, в каком именно муниципальном образовании им было бы предпочтительнее получить жильё."