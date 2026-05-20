Вячеслав Володин: 794 млн рублей направят на выкуп земли в районах Славянской площади

Предусматривается выделение 794,4 млн рублей на выкуп земельных участков и объектов недвижимости для реконструкции линейных объектов в Саратове.

Решение для развития города было найдено благодаря поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

Средства направят на реконструкцию дорог и инженерных сетей, передаёт корреспондент «Комсомсомолькой правды» в Саратове с заседания Саратовской областной Думы.

Выкуп пройдёт именно в районах Славянской площади и площади Восьмого (также известной как площадь 8 Марта). Там частные строения мешают расширению улиц и прокладке коммуникаций.

Деньги на выкуп возьмут из областного бюджета, но позже их компенсируют за счёт федеральной помощи, которую при поддержке Вячеслава Володина привлекли в регион. Работы начнутся в 2026 году.

Соответствующий законопроект уже принят Саратовской областной думой.