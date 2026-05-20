При поддержке Володина на спасение саратовского театра оперы и балета выделят 352 млн рублей

В Саратовской области скорректируют бюджет на 2026-2028 годы. Благодаря помощи председателя Государственной Думы Вячеслава Володина из областной казны направят 351,9 млн рублейна сохранение и восстановление объекта культурного наследия — Саратовского академического театра оперы и балета. Театр давно требует ремонта. Деньги пойдут на противоаварийные работы и проектирование.

Средства выделяют временно. Позже их вернут в бюджет за счёт федерального финансирования, привлечённого при содействии Володина. Регион начинает работы сейчас, не дожидаясь федеральных денег, а затем получает компенсацию.

Также при поддержке спикера Госдумы Минфин России списал Саратовской области часть долга по бюджетным кредитам – 1 546,2 млн рублей. Это позволило снизить верхний предел государственного долга региона.

Законопроект уже принят депутатами Саратовской областной думы. Работы по сохранению театра начнутся в 2026 году.