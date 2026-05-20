В Саратове при поддержке Володина началось восстановление здания авиатехникума

Долгие годы здание, некогда служившее авиационным техникумом в Саратове, пребывало в запустении и было близко к полному разрушению. Однако удалось найти выход из сложившейся ситуации. Благодаря поддержке председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина началось восстановление объекта.

Первоочередные действия будут направлены на предотвращение дальнейшего разрушения архитектурного памятника.

По завершении всего комплекса восстановительных мероприятий в стенах обновленного здания будет организован факультет, посвященный робототехнике и беспилотным системам. Он станет структурным подразделением Политехнического колледжа – лицея-интерната №64.