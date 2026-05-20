Саратовские многодетные могут получить право на новую льготу

Министерство транспорта Российской Федерации выступило с инициативой предоставить многодетным семьям, воспитывающим четверых и более детей, право на бесплатную парковку для двух автомобилей. Эта мера будет включена в рекомендации, которые в дальнейшем направят в субъекты федерации. В настоящее время проект документа находится на стадии доработки совместно с Государственной Думой. Саратовская область уже входит в число 40 регионов, где для таких семей предусмотрены льготы по парковке.

К 30 июня 2026 года планируется обновить методические рекомендации, касающиеся организации парковочного пространства. Действующая практика зачастую ограничивает бесплатную парковку лишь одним автомобилем многодетной семьи, что, по мнению экспертов, недостаточно. Учитывая, что в России насчитывается около 3 миллионов многодетных семей, значительная часть которых использует два транспортных средства, необходимость парковки для второго автомобиля становится актуальной. Родителям приходится развозить детей по образовательным учреждениям, спортивным секциям и кружкам, и оплата второй парковки ложится дополнительным финансовым бременем. Ожидается, что новые рекомендации будут направлены в региональные органы власти, поскольку именно они уполномочены принимать решения о предоставлении льгот многодетным семьям.

В Саратовской области насчитывается более 29 тысяч многодетных семей, что составляет 11,8% от общего числа семей с детьми в регионе. Общее количество детей, воспитывающихся в таких семьях, достигает 97 тысяч. По состоянию на март 2026 года, наибольшее число многодетных семей (22 230) воспитывает троих детей. Семьи с четырьмя детьми насчитывается 4 854, с пятью – 1 294, а с шестью – 389. Помимо этого, в 260 семьях воспитываются семь и более детей, что на 45 семей (17,3%) больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество таких семей сосредоточено в Балаковском, Вольском, Пугачевском, Ртищевском, Энгельсском районах, а также в городе Саратове.