Три пары близнецов родились в Саратовской области за неделю

В Саратовской области за минувшую неделю родились сразу три пары близнецов. В Балакове на свет появились Таисия и Алексей, а также Анна и Мария.

В Энгельсе — Тимофей и Мария. Всего в отделах ЗАГС Балаковского и Кировского районов зарегистрировали 27 новорожденных: 14 мальчиков и 13 девочек.

В Октябрьском отделе ЗАГС прошли регистрацию пять пар — по одному мальчику и одной девочке. Особое внимание привлекли необычные имена, которые родители выбрали для своих детей: Любовь, Елена, Мирослава, Добрыня, Ростислав, Елисей и Ярослава.