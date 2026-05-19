В Саратове на пожаре на Университетской спасли двух женщин

В Саратове на Университетской улице произошёл пожар в многоквартирном доме. Сообщение о ЧП поступило в МЧС сегодня днём в 14:10. Горела квартира на восьмом этаже девятиэтажного здания. Огнеборцы оперативно прибыли на место и приступили к тушению.

Из зоны горения пожарные спасли двух женщин. Одна из пострадавших была госпитализирована в лечебное учреждение с отравлением продуктами горения. Вторая женщина от помощи медиков отказалась. На тушение выезжали четыре пожарных расчёта.

В 14:41 пожар был полностью ликвидирован. На месте ЧП работают дознаватели МЧС России. Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно, дополнительных пострадавших нет. Проводится проверка.