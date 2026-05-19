На мосту через Волгу у села Пристанного изменится схема движения с 21 мая

На мосту через Волгу в районе села Пристанного временно изменится схема движения. Как сообщает министерство дорожного хозяйства со ссылкой на ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское», с 21 мая в связи с проведением ремонта деформационных швов для автомобилей закроют левую очередь проезжей части. Транспортный поток будет перенаправлен на правую сторону моста.

Ограничения будут действовать на период производства ремонтных работ. Водителей просят заранее планировать маршруты с учётом временных неудобств и быть внимательными при проезде по суженному участку. На месте установят соответствующие дорожные знаки и ограждения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону диспетчерской службы управления: 8 (800) 222-21-64 или 8 (927) 131-39-98. О дате завершения ремонта и возобновлении движения в обычном режиме будет сообщено дополнительно.