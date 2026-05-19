В Саратове директор магазина обвиняется в коммерческом подкупе

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в коммерческом подкупе. Следствием установлено, что в сентябре 2024 года директор магазина розничной торговли передала денежные средства сотруднику общественной организации в сфере торговли и услуг. Вознаграждение предназначалось за то, чтобы тот не сообщал надзорным органам о факте продажи несовершеннолетним алкогольной продукции.

Фигурантка обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Следователи собрали исчерпывающие доказательства, изобличающие женщину в совершении этого преступления. Были проведены необходимые экспертизы, допрошены свидетели, изучены документы. Установлено, что подозреваемая действовала умышленно, понимая незаконность своих действий.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. После этого оно будет передано в суд. За коммерческий подкуп предусмотрено серьезное наказание, вплоть до лишения свободы. Дело находится на контроле правоохранительных органов, которые продолжают борьбу с подобными нарушениями в сфере торговли.