СК предупреждает о недопустимости уклонения от уплаты налогов

Следственное управление СК России по Саратовской области напоминает о недопустимости уклонения от уплаты налогов. Ведомство на постоянной основе выявляет и расследует преступления в сфере налогообложения, уделяя особое внимание предупреждению уклонения от уплаты налогов, сокрытию средств и иным действиям, причиняющим ущерб бюджету. Неуплата налогов влечёт не только административные и уголовно-правовые последствия, но и обязанность полностью возместить причинённый ущерб.

Руководителям организаций и предпринимателям следует своевременно исполнять обязанности по уплате налогов, вести достоверный бухгалтерский учёт и не допускать схем для незаконного снижения налоговой нагрузки. При сомнениях в правильности исчисления платежей рекомендуется обращаться за профессиональной консультацией.

Следственное управление предупреждает: любые попытки скрыть доходы или воспрепятствовать взысканию задолженности получат принципиальную правовую оценку. Добровольное погашение задолженности учитывается при принятии процессуальных решений и позволяет снизить негативные последствия для бизнеса.