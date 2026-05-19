СК проверит правление СНТ «Спутник-65» на хищение 7,5 млн рублей

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий правления СНТ «Спутник-65» в Саратове. В 2021 году товарищество собрало с участников 7,5 млн рублей на прокладку водопровода, но после завершения работ была представлена смета лишь на 4,5 млн рублей. Обращение граждан с указанием на другие нарушения опубликовали СМИ.

По данному факту следственные органы СК по Саратовской области организовали проверку на наличие признаков преступления по статье 160 УК РФ (хищение). Глава СК РФ затребовал у руководителя регионального управления Дмитрия Костина доклад о результатах проверки и по доводам, озвученным в обращении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Жители СНТ ждут объективного расследования.