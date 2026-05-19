НовостиОбщество19 мая 2026 16:31

Саратовское предприятие представляет «КардиоРобота» в Минске

Саратовский аппарат для непрямого массажа сердца выходит на международный рынок
Фото: МинИнформ 64 Z

Саратовское предприятие НПП «Алмаз» представляет «КардиоРобота» на международной выставке «Здравоохранение-2026» в Минске. Устройство для автоматического непрямого массажа сердца разработано и серийно выпускается при поддержке Минпромторга России. Производство полностью отечественное. Аппарат имеет уникальную систему мягкой фиксации, подходящую для пациентов с шириной грудной клетки более 45 см, встроенные датчики контролируют точность положения и усилие компрессии.

Подготовка к работе занимает всего одну минуту. Увеличенный ресурс аккумулятора — 300 часов ожидания или 400 циклов использования, время непрерывной работы — 45 минут. Предприятие входит в Союз машиностроителей России и демонстрирует разработку в составе экспозиции холдинга «Росэл».

Завтра «КардиоРобот» также будет представлен на аналогичной медицинской выставке в Казахстане. Выставка объединяет производителей медоборудования, разработчиков цифровых платформ и клиницистов из нескольких стран.