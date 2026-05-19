Панков рассказал, как решается проблема сноса аварийных домов в Заводском районе

Депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс» рассказал, что в Заводском районе Саратова продолжается снос расселённых домов.

«Один из них – дом №34 на ул. Штейнберга. Когда-то он был построен хозспособом и много лет был в аварийном состоянии. Теперь люди переехали в новые квартиры. Но здание в заброшенном виде нельзя оставлять. Мы видим примеры, когда расселённые дома превращаются в свалку мусора. Становятся источником возгораний и приютом для асоциальных элементов.

К середине июня дом должен быть снесён. Уже готовы проект и экспертиза, на будущей неделе начнутся конкурсные процедуры. С жителями микрорайона будем обсуждать, что должно быть на освободившейся территории. Сквер, детская площадка или что-то другое, нужное людям.

Отмечу, заводчане высоко оценили депутатский проект Вячеслава Володина. По которому на месте снесённых аварийных домов созданы благоустроенные скверы. В том числе, на ул. Южно-Зелёная, 11 и 6-й Динамовский тупик, 7. Они стали местом притяжения не только жителей. Но и детей из расположенных рядом школ и детсадов. Здесь есть качели, лавочки, шахматные столики и всё необходимое для отдыха.

Жители Заводского района часто поднимают вопросы о заброшенных расселённых домах. По каждому случаю будем вместе разбираться. Привлекая и областной Минстрой. Главное – это комфорт и безопасность жителей». – подчеркнул Николай Панков.