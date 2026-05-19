Панков: Продажа квартир в строящихся домах микрорайона «Авиатор» признана незаконной

Депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс» поделился результатами прокурорской проверки строительства двух 25-этажек в микрорайоне «Авиатор».

«Ранее, по просьбе жителей, обращался в прокуратуру и Следственный комитет для защиты прав граждан. Два новых 25-этажных дома создали бы критическую нагрузку на существующую социальную инфраструктуру и коммунальные сети.

Прокуратура области признала, что строительство домов на указанных участках незаконно. Возбуждено уголовное дело. Жаль, что застройщик нарушил запреты компетентных органов на продажу жилья, и ввёл людей в заблуждение. Теперь задача правоохранительных органов - помочь людям, купившим квартиры в строящихся домах, вернуть деньги.

Важно принять оперативные ограничительные меры, чтобы предприниматель, получивший деньги от пайщиков, не успел убежать за границу, как это делали другие застройщики», – подчеркнул Николай Панков.