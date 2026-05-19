В Саратове мужчина выбросил из окна 16 кошек

В Ленинском районе Саратова мужчина выбросил из окна 16 домашних кошек. Травмы разной степени тяжести получили животные, в том числе котята и пожилая кошка с разрывом брюшной полости. Происшествие случилось 18 мая в 17:00 в доме №12 по Перспективной улице. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавших питомцев оперативно доставили в ветклинику волонтеры приюта «Верность». Выяснилось, что мужчина кормил животных сухой гречкой, многие кошки поступили с обезвоживанием. Факт жестокого обращения зафиксировали сотрудники полиции. Волонтеры взяли под контроль состояние пожилой кошки, назвав ее Дусей.

Полиция проводит проверку.