В Балаковской поликлинике выросло число КТ-исследований с контрастированием

В Балаковской районной поликлинике в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения установлен и активно работает современный компьютерный томограф. Востребованность оборудования растёт: по сравнению с 2023 годом количество исследований увеличилось более чем в три раза. С начала 2026 года проведено уже 1410 КТ, из них 290 — с внутривенным контрастированием. Чаще всего направление на томографию выдают при подготовке к операции. Исследование проводится бесплатно по полису ОМС.

Метод КТ с контрастированием заключается во внутривенном введении рентген-контрастного вещества: патологические зоны «подсвечиваются», что в разы повышает точность диагностики. Как рассказал главный врач поликлиники Александр Овсянников, аппарат работает с полной нагрузкой в плановом режиме и безотказно. Экстренные пациенты также не остаются без внимания — для них находят «окошко» в расписании. Направление на КТ выдаёт исключительно лечащий врач, он же осуществляет запись на исследование.

Программа модернизации первичного звена, рассчитанная до 2025 года, по решению Президента Владимира Путина продолжена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Это позволяет и дальше обновлять оборудование в медучреждениях региона и повышать доступность качественной диагностики для пациентов.