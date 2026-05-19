Роман Бусаргин вручил Губернаторские премии 75 одарённым школьникам и студентам

В Саратовской государственной консерватории имени Собинова губернатор Роман Бусаргин вручил Губернаторские премии одарённым школьникам и студентам. Всего присуждено 75 стипендий, из них шесть — именные, в память о выдающихся деятелях культуры региона, включая Олега Янковского и других. На конкурс поступило 214 заявок из разных районов области.

Награды получили юные музыканты, вокалисты, художники, танцоры, представители театрального и циркового искусства. Самые младшие стипендиаты — 11-летние ребята. Губернатор отметил, что почти половина награждённых — из муниципальных районов, что доказывает: талант не зависит от географии. Он поблагодарил педагогов и родителей за поддержку.

По инициативе губернатора победители также отправятся в образовательные и культурные поездки по крупнейшим городам России. В этом году — в Москву на осенних каникулах. Лауреаты прошлых лет уже посетили Санкт-Петербург и Казань.