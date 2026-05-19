В минэкономики обсудили внедрение муниципального инвестиционного стандарта 2.0

19 мая в министерстве инвестиционной политики Саратовской области состоялось совещание с инвестиционными уполномоченными муниципальных районов и городских округов. Встреча прошла в очном формате под руководством министра Александра Марченко. Главной темой стала разработка планов инвестиционного развития на 2027–2028 годы и внедрение нового инструмента — Муниципального инвестиционного стандарта 2.0, который включает шесть обязательных элементов.

Среди ключевых направлений — муниципальный аспект Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, формирование инвестиционных предложений, разработка инвестиционных туров, продвижение платформы обратной связи «ПОС Бизнес», проведение мероприятий «Инвест-разбор» и «Инвест-подбор», а также вовлечение объектов культурного наследия в инвестиционный оборот (для отдельных районов). Александр Марченко напомнил, что лучшие практики Балаковского, Балашовского и Энгельсского районов уже были представлены на Инвестиционном комитете при губернаторе.

«Теперь каждый муниципалитет должен разработать не менее трёх инвестиционных предложений, разместить их на своём сайте в инвестиционном разделе, а наиболее проработанные — на инвестиционном портале области и инвестиционной карте России», — рассказал министр. Отдельное внимание уделили популяризации платформы «ПОС Бизнес». Министерство инвестиционной политики выступает единым центром обработки обращений предпринимателей. Инвестиционных уполномоченных призвали активно информировать бизнес об этом инструменте.