В селе Хоперское досрочно открыли Дом культуры после ремонта

В селе Хоперское Балашовского района досрочно открыли Дом культуры после ремонта, проведённого в рамках региональной программы «Ремонт 50 ДК». В холле и зрительном зале заменили напольное покрытие, на сэкономленные средства обновили сценическую «юбку» ламинатом. Также выделили финансирование на новое оборудование: ноутбуки, проектор и экран. Более 2700 жителей села получили современное пространство для концертов, встреч и творческих занятий.

Министр культуры Наталия Щелканова отметила, что программа обновления сельских ДК и библиотек — ключевая инициатива региона последних пяти лет. Проект находится под личным контролем губернатора Романа Бусаргина. На ремонт выделили 500 тысяч рублей из регионального бюджета. Дом культуры открылся раньше планового срока (1 июня) благодаря слаженной работе подрядчика.

В 2026 году в рамках программы «Ремонт 50 ДК» работы ведутся в 40 муниципальных районах и Саратове. Общий объём финансирования составил 20,5 млн рублей. Основное внимание уделяется ремонту кровель, цоколей, фундаментов, замене окон и дверей, а также поставке оборудования.