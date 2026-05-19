Хвалынск, Туриада-2026: здесь не только походы, но и забота

Прямо сейчас Хасанова Мария, куратор направления «Мои наставники» проекта «Женское движение Единой России» Саратовской области проводит для всех желающих мастер-класс.

Что в программе на сегодня?

Плетение маскировочных сетей и изготовление блиндажных свечей.

Участники, волонтёры и гости уже в процессе. Каждый может внести свой вклад. Тёплый огонь свечи согреет бойца в окопе, а качественная сеть — сохранит жизнь.

Почему это так важно сейчас?

«Когда мы плетём сети или заливаем свечи, мы не просто делаем вещи. Мы посылаем бойцам частичку своего тепла и уверенность: их ждут дома. В тылу нет мелочей. Каждая сплетённая ячейка — это чей-то шанс вернуться живым. Каждая свеча — это возможность обогреться и приготовить еду, когда нет другого света. Пока мы вместе — мы сила», — подчёркивает Хасанова Мария,-

«В такое время, как сейчас, любая помощь не бывает лишней. И то, что на Туриаде рядом с палатками и кострами взрослые и молодёжь берут в руки ткани, ножницы и жестяные банки — дорогого стоит. Это и есть настоящее единство».

Присоединяйтесь, если вы рядом. Дело важное.