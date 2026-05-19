В Саратове открылся Всероссийский фестиваль любительских театров кукол

В Саратовском театре кукол «Теремок» 18 мая открылся IV Всероссийский фестиваль любительских театров кукол. В нем участвуют 11 коллективов из 8 регионов России: Крыма, Татарстана, Алтайского края, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской и Саратовской областей. В фойе развернули выставки кукол и мастер-классы по их созданию, работала интерактивная площадка, где художник-режиссер демонстрировал процесс создания постановок.

Первый замминистра культуры Елена Познякова отметила, что фестиваль позволит зрителям и актерам соприкоснуться с замечательным искусством, а просмотр спектаклей станет школой мастерства. Жюри возглавил режиссер театра имени Моссовета Сергей Терехов.

С 18 по 21 мая пройдут конкурсные показы, мастер-классы от ведущих деятелей культуры России и круглый стол по развитию любительского театра кукол.