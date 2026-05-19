В Воскресенском районе прошли учения по ликвидации очага бешенства. Мероприятие состоялось 15 мая на базе районной станции по борьбе с болезнями животных. В учениях участвовали специалисты госветслужбы и представители администрации района. Цель — отработка действий в условиях угрозы распространения бешенства.

В ходе практической части специалисты отработали полный порядок: от поступления сообщения, выезда для осмотра, отбора проб, дезинфекции и изоляции подозреваемых до вакцинации и ликвидации факторов передачи возбудителя. Ежегодные учения проводятся для совершенствования слаженности служб и ведомств.

Подобные тренировки помогают быстро и эффективно реагировать при выявлении опасных заболеваний.