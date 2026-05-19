В Саратовской области ищут 62-летнего Сергея Плотникова из села Широкого

В Татищевском районе Саратовской области разыскивают 62-летнего Сергея Плотникова из села Широкого. Мужчина 16 мая вышел из дома и до сих пор не вернулся. Его приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы с проседью, серо-голубые глаза. Был одет в синюю футболку, зеленые штаны и черные галоши.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил сбор волонтеров. Желающих помочь просят прийти 19 мая в 20:00 на улицу Ленина в селе Широком. Форма одежды — «лесная». Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Любая информация может оказаться важной для поиска. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными.