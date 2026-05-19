На Туриаде ПФО 2026 стартовало торжественное открытие

Фото: ООО "Волга-Медиа"

На главной сцене началась церемония открытия Туриады Приволжского федерального округа. Поле перед сценой заполнили участники в форме своих регионов, палаточный городок замер.

Звучат фанфары, ведущие объявляют программу. Среди почётных гостей, занявших места в первом ряду: Андрей Белоглазов – Герой России, генерал-майор, начальник Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института Войск национальной гвардии Российской Федерации, Владимир Попов – заместитель председателя правительства Саратовской области, Владимир Машковцев – заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Александр Абросимов – министр молодёжной политики и спорта Саратовской области.

Церемония началась с выноса флагов и гимна. Впереди творческие номера, напутствия и общий флешмоб. «Комсомольская правда» ведёт прямые включения с открытия на радио «КП» в Саратове. Следите за нашими репортажами.