В Саратове «Газель» протаранила забор и перевернулась на бок

В Саратове 18 мая произошло ДТП у нового моста через Волгу. Вблизи села Пристанного водитель «Газели» 1988 года рождения врезался в металлическое ограждение. От удара грузовой фургон опрокинулся на бок, а его передняя часть оказалась сильно смята.

В результате аварии водитель получил травмы. Мужчину госпитализировали прибывшие на место медики. Других пострадавших в ДТП нет.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины случившегося. На месте работают полицейские и спасатели. Обстоятельства аварии уточняются.