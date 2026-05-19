В ПИУ РАНХиГС обсудили применение нейросетей в исследовании социальных процессов

На базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялся масштабный методологический семинар «Применение нейронных сетей и современных информационных технологий в исследовании социальных процессов». Участниками стали эксперты «Школы молодого этнополитолога» из Саратова, Москвы, Тулы, Казани, Уфы, Мариуполя, Донецка, Луганска, а также студенты и преподаватели Института.

Открыл семинар заведующий кафедрой политологии ПИУ РАНХиГС, руководитель одного из научных направлений Школы Бирюлин И.В. Затем слово было предоставлено советнику министра информации и массовой коммуникации Саратовской области Шугаеву А.А., который передал приветствие от министра информации и отметил актуальность тематики семинара.

Далее начальник научно-организационного отдела ПИУ РАНХиГС Абакумов О.Ю. рассказал, как сегодня происходит адаптация учебного процесса под возможности ИИ и НС. Он отметил, что сегодняшние студенты — первое поколение, активно использующее в учебе ИИ, и выразил надежду на то, что в ходе семинара будут затронуты темы, которые смогут внести ясность в эту актуальную проблематику.

От имени организаторов семинар открыл Петров В.К., научный руководитель «Школы молодого этнополитолога» (Уфа), который рассказал об истории создания и деятельности Проекта как межрегиональной фабрики мысли, добавив, что научное сообщество, органы управления и власти понимают важность затрагиваемой тематики и междисциплинарного подхода.

Программа методологического семинара включала лекции, мастер-классы и практические занятия, в ходе которых участники рассмотрели применение нейросетей в социально-политических исследованиях, работу с открытыми источниками (OSINT), нормативное регулирование и этику использования ИИ, а также методику подготовки научных публикаций с применением нейросетей. Особое внимание уделили роли русского языка в аналитике и формированию компетенций аналитика в цифровом обществе.

Студенты ПИУ РАНХиГС также представили свои доклады, в которых рассказали о возможностях использования нейросетей в информационном сопровождении органов власти и предложили использовать гибридные системы ИИ для моделирования социальных кризисов и предотвращения этнической напряжённости.

В завершение работы семинара состоялась итоговая дискуссия, где участники смогли поделиться мнениями о проделанной работе и обсудить возможности дальнейшего сотрудничества в области совместных конференций и публикаций.

Подвел итоги масштабного методологического семинара заведующий кафедрой политологии ПИУ РАНХиГС Иван Викторович Бирюлин: «Четыре дня работы методологического семинара пролетели с невероятной скоростью. Студенты, магистранты, преподаватели получили уникальную возможность погрузиться в мир искусственного интеллекта, нейросетевых программ с концептуально-теоретической, а также с практической стороны. Смогли попробовать использовать полученные знания в промтинжиниренге для составления и подготовки материалов для научных статей, аналитических записок, а также при подготовке к выполнению поставленных прикладных задач».

