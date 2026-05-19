Отключение ХВС в Саратове: адреса и время подвоза воды

20 и 21 мая в пяти районах города отключат холодную воду. В зоне плановых работ оказались Кировский, Волжский, Октябрьский, Заводской и Фрунзенский районы. Для социальных объектов — больниц, госпиталей, детских садов и интернатов — организован адресный подвоз питьевой воды.

20 мая

КИРОВСКИЙ РАЙОН

09-:00-09:30 - ул. Кутякова,105

12:00-12:30 - ул. Московская,156а (госпиталь МВД)

13:00-13:30 - ул. Соколовая,337б (Центр комбустиологии)

17:00-17:30 - ул. Кутякова,105

18:00-18:30 - ул. Соколовая,337б (Центр комбустиологии)

ВОЛЖСКИЙ РАЙОН

10:00-10:30 - ул. Чернышевского, 148 (СГМУ НИИ травматологии им. Разумовского)

12:00-12:30 - ул. Соборная, 22 (ГУЗ Обл. Госпиталь ветеранов)

15:00-15:30 - ул. Чернышевского, 148 (СГМУ НИИ травматологии им. Разумовского)

16:00-16:30 - ул. Соборная, 22 (ГУЗ Обл. Госпиталь ветеранов)

17:00-17:30 - ул. Рогожина, 22 (СОШИ № 5)

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

09:00-09:30 - Областной клинический

кардиологический диспансер, 53-ей Стрелковой Дивизии, 8

10:00-10:30 - Университетская клиническая больница, № 3 им. Шустова, 53-ей Стрелковой Дивизии, 6/9 к.1;

11:00-11:30- ГУЗ СОДКБ, Вольская, 6

11:00-11:30 - ГАУЗ «Саратовская городская клиническая больница скорой медицинской помощи», ул. им. А.И. Хользунова , д.19

12:00-12:30 - Военный госпиталь ул. Рахова, 89

14:00-14:30 - Клиника глазных болезней, ул. Вольская, д.12

15:00-15:30 - Клиника кожных болезней, ул. Провиантская, д.22

16:00-16:30 - ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского»

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН

13:00-13:30 - ул. Чернышевского,12а (Детсад № 246)

14:00-14:30 - ул. Чернышевского,55 (Городская туберкулезная больница)

21 мая

КИРОВСКИЙ РАЙОН

09-:00-09:30 - ул. Кутякова,105

12:00-12:30 - ул. Московская,156а (госпиталь МВД)

13:00-13:30 - ул. Соколовая,337б (Центр комбустиологии)

17:00-17:30 - ул. Кутякова,105

18:00-18:30 - ул. Соколовая,337б (Центр комбустиологии)

ВОЛЖСКИЙ РАЙОН

10:00-10:30 - ул. Чернышевского, 148 (СГМУ НИИ травматологии им. Разумовского)

12:00-12:30 - ул. Соборная, 22 (ГУЗ Обл. Госпиталь ветеранов)

15:00-15:30 - ул. Чернышевского, 148 (СГМУ НИИ травматологии им. Разумовского)

17:00-17:30 - ул. Рогожина, 22 (СОШИ № 5)

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

09:00-09:30 - Областной клинический

кардиологический диспансер, 53-ей Стрелковой Дивизии, 8

10:00-10:30 - Университетская клиническая больница, № 3 им. Шустова, 53-ей Стрелковой Дивизии, 6/9 к.1;

11:00-11:30- ГУЗ СОДКБ, Вольская, 6

11:00-11:30 - ГАУЗ «Саратовская городская клиническая больница скорой медицинской помощи», ул. им. А.И. Хользунова , д.19

12:00-12:30 - Военный госпиталь ул. Рахова, 89

14:00-14:30 - Клиника глазных болезней, ул. Вольская, д.12

15:00-15:30 - Клиника кожных болезней, ул. Провиантская, д.22

16:00-16:30 - ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 2 им. В.И. Разумовского»

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН

13:00-13:30 - ул. Чернышевского,12а (Детсад № 246)

14:00-14:30 - ул. Чернышевского,55 (Городская туберкулезная больница)