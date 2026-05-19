В Саратове открылся IV фестиваль любительских театров кукол

В театре кукол «Теремок» 18 мая открылся IV Всероссийский фестиваль любительских театров кукол. Он собрал 11 коллективов из 8 регионов России: Крыма, Татарстана, Алтайского края, Ленинградской, Московской, Новгородской, Новосибирской и Саратовской областей. В фойе организованы выставки уникальных кукол и мастер-классы по их созданию. Церемонию открытия предварило театрализованное представление.

Первый замминистра культуры Елена Познякова отметила, что каждый спектакль учит детей быть добрыми, верными и смелыми. «Просмотр программных спектаклей станет школой мастерства для участников», — добавила она. Оценивать работы будет жюри под председательством режиссера Сергея Терехова, в составе — заслуженные и народные артисты РФ.

Фестиваль продлится до 21 мая. В программе: конкурсные показы, мастер-классы от ведущих деятелей культуры и круглый стол по развитию любительского театра кукол. Мероприятие станет праздником для жителей Саратовской области.