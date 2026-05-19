Саратовские школьники и студенты могут участвовать в «Большой перемене»

Саратовские школьники и студенты средних профессиональных учебных заведений могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» — флагманском проекте Движения Первых. Регистрация открыта на платформе bolshayaperemena.online. Для школьников 1-7 классов и старшеклассников из-за рубежа — до 30 мая, для команд образовательных организаций — до 14 июня, для старшеклассников и студентов ссузов — до 19 июня. Участники могут выбрать одно из 12 направлений, включая науку, искусство, медиа, экологию, туризм и предпринимательство.

Для разных возрастов предусмотрены свои форматы. Школьники 1-4 классов выполняют задания вместе с родителями или старшими родственниками. Победителей ждёт семейное путешествие. Ученики 5-7 классов могут выиграть поездку в «Артек» или «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию. Старшеклассники и студенты колледжей получат до 1 миллиона рублей на обучение или реализацию проектов, а также дополнительные баллы при поступлении в вуз. Финал для 8-10 классов пройдёт в «Артеке», для студентов СПО — в Нижнем Новгороде.

В конкурсе также могут участвовать команды из одного педагога и четырёх учеников. Им предстоит разработать проекты по развитию образовательной среды. Победителями станут 50 лучших образовательных организаций, каждая из которых получит 2 миллиона рублей на реализацию своего проекта. «Большая перемена» даёт школьникам и студентам возможность проявить себя и получить значимую поддержку для своего будущего.