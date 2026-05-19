Фото: МинИнформ 64 Z

В кинотеатре «Победа» открылась выставка фотографий и цифровых картин «Многоликость». Её представила Саратовская Школа креативных индустрий. Экспозиция стала заключительным крупным проектом первого учебного года и приурочена к Году единства народов России. Посетители увидят яркие работы юных дизайнеров и фотографов, через которые авторы размышляют о единстве нашего народа, показывая, как множество уникальных культур складываются в единую многогранную картину Родины.

Особую атмосферу создаёт интерактивный элемент: с помощью смартфона и наушников, отсканировав QR-коды, можно получить доступ к дополнительным материалам. Это помогает глубже прочувствовать богатство и гармонию нашей страны через художественные образы. Кроме того, каждый посетитель может забрать с собой памятный сувенир — открытку с работами участников выставки.

Посетить выставку можно в кинотеатре «Победа» (площадь Кирова, 1) до 15 июня в часы работы кинотеатра. Вход бесплатный. Приглашаются все желающие — от детей до взрослых. Экспозиция станет ярким культурным событием и напомнит о важности единства народов России. Узнать подробности можно на сайте кинотеатра.