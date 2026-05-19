На следующей неделе назовут имя лучшего повара Саратовской области

В Саратовской области продолжаются региональные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». 26–27 мая на базе бизнес-инкубатора и колледжа кулинарного искусства мастера поборются за звание лучшего в номинации «Повар». Победитель представит область на федеральном этапе.

Ранее в апреле определили лучших в номинациях «Сварщик» и «Швея». В середине июня выберут лучшего механизатора, а также проведут спецноминацию «Второй старт» для ветеранов СВО, которые вернулись к мирной жизни и начали новый карьерный путь. Эта номинация проходит в 60 регионах.

В этом году количество номинаций конкурса достигло 25. На федеральном этапе победители получат денежные премии: 1 млн рублей за первое место, 500 тыс. — за второе, 300 тыс. — за третье. Конкурс входит в нацпроект «Кадры».