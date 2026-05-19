Смертность от сердечно-сосудистых патологий снизилась на 11,6% за три года

Фото: канал Романа Бусаргина

В Саратовской области за три года смертность от сердечно-сосудистых патологий снизилась на 11,6%. По словам губернатора Романа Бусаргина, за этим показателем стоит несколько тысяч спасённых жизней. Главная причина положительной динамики — комплекс решений в здравоохранении. В регионе создана сеть сосудистых центров на базе районных больниц, а вся территория области впервые «закрыта» ангиографами. Если в 2022 году такой аппарат был всего один, то сегодня их уже девять, на них выполнено более 70 тысяч оперативных вмешательств.

Несмотря на достигнутые результаты, сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из основных причин смертности. Поэтому укрепление и модернизация кардиологической службы будет продолжена. На совещании с главными врачами и профильными специалистами определили дополнительный перечень оборудования для больниц и сосудистых центров. Власти будут искать возможность для выделения финансирования.

Отдельное внимание уделят развитию профильного отделения в Ершовской районной больнице, которая обслуживает отдалённые территории Левобережья.