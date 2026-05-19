В Парке покорителей космоса прошел праздник национальных культур

В Парке покорителей космоса прошел масштабный праздник национальных культур «Свет звезд объединяет народы» в рамках Года единства народов России и всероссийской акции «Ночь музеев». Гости познакомились с традициями русской, корейской, казахской, узбекской, армянской, чувашской, таджикской и других культур. Национальные подворья с бытом и дегустацией блюд (плов, чебуреки, самса, чак-чак) пользовались особым спросом.

Для детей работала творческая мастерская, где юные гости создавали поделки, вдохновленные космосом и национальными орнаментами. Праздник открыло поэтическое выступление Ольги Космаковой и Ларисы Неповинных, затем продолжился концерт творческих коллективов. Парк покорителей космоса стал точкой притяжения для жителей и туристов.

Министр культуры Наталия Щелканова отметила: «Культурно-патриотические мероприятия укрепляют статус парка как главной культурной площадки региона, объединяют людей и свидетельствуют о высоком общественном интересе к событиям, сплачивающим народы».