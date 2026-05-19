Уровень бедности в Саратовской области снизился до 9,5%

По данным Росстата, в Саратовской области продолжается снижение уровня бедности. По итогам 2025 года доля жителей с невысокими доходами составила 9,5%. Это на 1,1 процентного пункта меньше, чем в 2024 году, что опережает среднероссийское снижение (0,4 процентного пункта).

За последние четыре года численность жителей с низким уровнем дохода сократилась на 128,6 тысячи человек (на 36,4%). Уровень бедности снизился с 14,4% в 2021 году до 9,5% в 2025-м.

В минтруда отметили: в регионе продолжается комплексная работа по повышению качества жизни. Акцент делается на увеличении зарплат, поддержке семей с детьми (единое пособие, региональные выплаты по инициативе губернатора Романа Бусаргина) и помощи по социальным контрактам.