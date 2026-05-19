Саратовский школьник создал технологию дешевого пенометалла с мочевиной

Саратовский школьник Никита Кузьмиченко, ученик лицея математики и информатики, стал призером Международного конкурса «Большие вызовы» в «Сириусе». В конкурсе участвовали около 1300 человек из России, Беларуси, Казахстана и Таджикистана. Никита представил новую технологию вспенивания металла с использованием мочевины, которая значительно удешевляет производство пенометалла. Его разработка позволяет изготавливать материал даже в школьной мастерской.

Сейчас юный изобретатель подает заявку на патентование своей технологии. Он отметил, что на конкурсе познакомился с интересными проектами и единомышленниками. «Получил ценный опыт и не собираюсь останавливаться на достигнутом», — поделился Никита.

Конкурс «Большие вызовы» собрал участников с авторскими разработками, прототипами и нестандартными решениями актуальных научных проблем.