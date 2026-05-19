Трагедия на воде: в Дергачевском районе утонул 10-летний мальчик

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В субботу в селе Петропавловка местная река Алтата забрала жизнь десятилетнего ребенка. Мальчик купался вместе со своим братом, однако взрослых поблизости не наблюдалось, более того, место для купания было совершенно не приспособлено для этих целей.

К сожалению, это уже второй трагический случай с участием несовершеннолетних на водоемах нашего региона с начала года.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю обращает внимание граждан на следующие правила безопасности:

Не допускайте детей к водоемам без присмотра взрослых.

Прежде чем войти в воду, трезво оценивайте свои силы и возможности.

Избегайте купания в местах, не оборудованных для этой цели.

При обнаружении любой чрезвычайной ситуации на воде немедленно звоните по телефонам экстренных служб: 101 или 112.