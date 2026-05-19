В облдуме рассмотрели изменения в региональный закон об обеспечении жильем детей-сирот

Сегодня на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики в областной думе рассмотрели изменения в региональный закон об обеспечении жильем детей-сирот.

«Внесение изменений в региональный закон «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области» – это мера необходимая, а самое главное – своевременная. Все мы знаем прекрасно, что тема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей еще несколько лет назад была довольно острой. Но благодаря помощи и поддержке федерального центра и решениям региональной власти градус накала этой темы снизился, но тем не менее мы до сих пор принимаем ряд необходимых управленческих решений для того, чтобы этот вопрос ушел с повестки дня. Предлагаемые поправки, которые сегодня рассматривали депутаты, как раз направлены на то, чтобы, во-первых: упорядочить очередность из нуждающихся в получении жилья указанной категории. Это даст возможность заранее и четко планировать процесс покупки жилых помещений в том или ином населенном пункте с учетом пожеланий самих детей-сирот. А во-вторых, и это важно: актуализировать сведения о детях-сиротах, которые должны быть обеспечены жильем», – пояснил председатель общественного совета при правительстве по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Максим Марков.

– Вторая тема, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики также не менее важна. Данная мера необходима для четкого определения нуждаемости претендента на получение муниципального жилого помещения, – подчеркнул Марков.