Саратовские школьники и студенты ссузов могут стать участниками Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – флагманский проект Движения Первых.

Регистрация для школьников 1-7 классов и старшеклассников из-рубежа открыта до 30 мая, для команд образовательных организаций – до 14 июня, а для старшеклассников и студентов ссузов – до 19 июня на платформе https://bolshayaperemena.online/?utm_source=region&utm_medium=saratovskaya

.

Принять участие в «Большой перемене» можно по одному из 12 направлений: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, добровольчество, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодёжное предпринимательство, государственная оборона и безопасность.

Школьники 1-4 классов будут выполнять все конкурсные задания «Большой перемены» вместе с родителями, бабушками, дедушками, братьями или сёстрами старше 18 лет. Их ждёт онлайн-знакомство, марафон развития, онлайн-собеседование. Очный финал для младшеклассников пройдёт в декабре 2026 года в предновогодней Москве. Победители конкурса могут быть приглашены в семейное путешествие.

Школьников 5-7 классов на «Большой перемене» ждёт дистанционный этап, онлайн-собеседование и очный финал в июле в Международном детском центре «Артек». Победители получат возможность отправиться в уникальное образовательное «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию.

Школьники 8-10 классов и студенты колледжей и техникумов в новом сезоне смогут участвовать как индивидуально, так и командой.

Финал для школьников 8-10 классов состоится осенью в МДЦ «Артек», для студентов СПО – в Нижнем Новгороде. Победители получат до 1 миллиона рублей на обучение или реализацию проектов, а также дополнительные баллы при поступлении в вуз.

В «Большой перемене» могут участвовать команды, состоящие из одного педагога и четырёх учеников. Они разрабатывают идеи проектов, направленных на развитие образовательной среды и инфраструктуры, где дети и подростки могут развивать свои навыки и таланты.

Победителями станут 50 лучших образовательных организаций. Они получат премию в размере 2 млн рублей на реализацию проекта, представленного командой на «Большой перемене».

По информации организаторов