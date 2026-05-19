В Саратове отметили 5-летие Президентского Фонда культурныз инициатив

Пятилетний юбилей регионального филиала Президентского фонда культурных инициатив был отмечен торжественным событием в Областной универсальной научной библиотеке. Этот фонд, основанный в нашем регионе весной 2021 года по инициативе главы государства, ставит своей задачей всестороннюю помощь талантливым гражданам страны в реализации их творческих замыслов.

На сегодняшний день сеть проектных офисов фонда охватывает всю Россию. За прошедшие пять лет было проведено шестнадцать конкурсных отборов, в результате которых финансовую поддержку получили порядка двенадцати тысяч проектов на общую сумму около пятидесяти миллиардов рублей. Представитель саратовского отделения фонда сообщил, что наш регион находится среди самых активных участников данной программы.