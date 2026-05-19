В Саратове открылся IV Всероссийский фестиваль любительских театров кукол

18 мая в театре кукол «Теремок» прошло открытие IV фестиваля, собравшего 11 коллективов из 8 регионов России: Крым, Татарстан, Алтайский край, Ленинградская, Московская, Новгородская, Новосибирская и Саратовская области.

В фойе были организованы выставки уникальных кукол и мастер-классы по их созданию. Также работала интерактивная площадка, где художник-режиссер демонстрировал процесс создания постановок.

Церемония началась с театрализованного представления, отражающего историю фестиваля.

Первый замминистра культуры Саратовской области Елена Познякова поздравила участников и пожелала им успехов.

- Каждый спектакль – это большая творческая работа, которая учит детей быть добрыми, верными, смелыми и душевными. За время проведения фестиваля вы познакомитесь с творчеством театральных коллективов из 8 регионов России. Зрители и актеры соприкоснутся с замечательным искусством. Просмотр программных спектаклей будет своеобразной школой мастерства для всех участников. Уверена, что в нынешнем году спектакли вызовут подлинный интерес у зрителей, которым предоставляется уникальная возможность увидеть и оценить яркость театральных красок, — отметила Елена Познякова.

Оценивать творческие работы будет жюри в составе:

режиссёр Государственного академического театра имени Моссовета, педагог кафедры сценической речи Российского института театрального искусства – ГИТИС, член комиссии по музыкальному театру Союза театральных деятелей РФ, председатель жюри Сергей Терехов.

Члены жюри:

заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, доцент, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Совета по массовым формам театрального искусства Союза Театральных Деятелей Российской Федерации Марина Куц,

актер и режиссер Государственного академического центрального театра кукол Сергея Владимировича Образцова, народный артист России Владимир Беркун,

режиссёр, актриса Саратовского театра кукол «Теремок», доцент, художественный руководитель курса театрального института «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова», народная артистка РФ Татьяна Кондратьева.

Фестиваль пройдет с 18 по 21 мая.

В рамках фестиваля состоятся: конкурсные показы, мастер-классы по театральным дисциплинам ведущих деятелей культуры и искусства России, а также круглый стол с обсуждением просмотренных спектаклей и проблем развития любительского искусства театра кукол. Всероссийский фестиваль любительских театров кукол станет настоящим праздником для всех жителей Саратовской области и значимым событием для региона.