В консерватории Саратова пройдет концерт к 185-летию Дворжака

Фото: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова

В Театральном зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 26 мая 2026 года в 19:00 состоится концерт, посвященный 185-летию Антонина Дворжака и 135-летию Сергея Прокофьева. В программе прозвучат Симфония №8 G-dur Дворжака и симфоническая сказка «Петя и волк» Прокофьева.

Исполнители — симфонический оркестр музыкального училища при консерватории, художественный руководитель и дирижер Сергей Злотников. Художественное слово — актриса театра «Версия», преподаватель Саратовского театрального института Анна Федонина. Концерт ведет кандидат искусствоведения Елена Маркелова.

Приглашаются все желающие. Консерватория находится по адресу: проспект Столыпина, 1. Начало в 19:00.