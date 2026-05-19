Школьники Саратова собрали гуманитарный груз для бойцов на Покровское направление

Учащиеся МОУ "СОШ №43 им.В.Ф.Маргелова" собрали очередную партию гуманитарного груза участникам специальной военной операции на Покровское направление и прифронтовой госпиталь ЛНР.

"В рамках акции был организован сбор продуктов питания, средств гигиены и необходимых вещей. Инициатива была поддержана как учителями, так и родителями. Собранный груз был передан волонтёрам партийного проекта "Женское движение Единой России", откуда они будут отправлены в районы, где находятся наши земляки. В том числе, выпускнику нашей школы с позывным Мох на Покровское направление.

Участвовавшие в кампании школьники отметили, что это не только возможность помочь, но и способ выразить свою благодарность тем, кто стоит на защите нашей Родины", - рассказала директор школы, участница партийного проекта "Женское движение Единой России" Елена Гуркина.

