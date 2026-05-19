Саратовцам рассказали об упрощенном оформлении прав на маломерное судно

Служба МЧС России информирует об упрощенном порядке оформления прав на маломерное судно при его смене собственника.

К маломерным относятся суда длиной не более 20 метров, вмещающие до 12 человек вместе с капитаном.

При совершении сделки купли-продажи снятие судна с регистрационного учета не требуется. Новый владелец оформляет его на себя, предъявив договор сделки. Этот документ является основанием для внесения записи о праве собственности в Государственную инспекцию по маломерным судам (ГИМС) МЧС России. Если на судне установлен мотор, необходимо предоставить правоустанавливающий документ на него.

Для проверки юридической чистоты приобретаемого маломерного судна существует возможность воспользоваться порталом Госуслуг. Там можно получить информацию о технических характеристиках плавсредства, дате его постановки на учет, а также о наличии каких-либо обременений или ограничений.

Оформить заявление на государственную регистрацию такого судна также возможно через электронный сервис Госуслуг.