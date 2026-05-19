Клиенты «Т Плюс» в Саратове и Балакове могут избавиться от пеней до 30 июня

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» запустил акцию «Идём с теплом!». Клиенты «Т Плюс» в Саратове и Балакове смогут избавиться от пеней, заплатив за отопление и горячую воду за апрель и май, а также погасив задолженность. Внести текущие платежи и закрыть долги можно до 30 июня 2026 года. С условиями акции можно ознакомиться на сайте компании.

После оплаты списание пеней клиент увидит в квитанции за следующий платежный период. Пени, начисленные в судебном порядке, не списываются.

Погасить долги и внести платежи без комиссии можно любым удобным способом:

- в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+»;

- в Личном кабинете на сайте https://saratov.esplus.ru/;

- в разделе «Онлайн-сервисы» на том же ресурсе;

- через партнеров: АО «Т-Банк», ПАО Банк «ВТБ», АО «Россельхозбанк».

Получить консультацию и уточнить детали возможно в Личном кабинете, мобильном приложении «ЭнергосбыТ+» (доступно в RuStore, App Store и Google Play), на сайте Саратовского филиала, по телефонам контакт-центров: в Саратове 8 (8452) 24-51-54, в Балаково 8 (800) 700-10-32, а также в офисах обслуживания.

Справочно: акция носит исключительно справочно-информационный характер. Она направлена на информирование физических лиц о необходимости исполнения договорных обязательств и не является рекламой товаров или услуг на рынке.