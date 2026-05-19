Руководителей двух УК из Энгельса подозревают в причинении ущерба регоператору на сумму более 4 млн рублей

В Энгельсе возбуждено уголовное дело по факту причинения имущественного вреда двумя управляющими компаниями саратовскому регоператору по обращению с ТКО на сумму свыше 4 млн рублей. Ранее соответствующие заявления были подготовлены и направлены Саратовским филиалом «Ситиматик» в правоохранительные органы.

Договоры на оказание услуги по обращению с ТКО между саратовским регоператором и УК были заключены в 2018 году. По предварительным данным, управляющие организации не оплатили в полном объеме оказанные со стороны регоператора услуги по вывозу отходов, однако при этом продолжали сбор денежных средств с собственников квартир.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере). В настоящее время идет сбор документов для проведения экспертизы.

Напомним, что на сайте саратовского регионального оператора существует специальный раздел, где любой желающий может проверить платежную дисциплину своей управляющей организации. Для этого необходимо перейти по ссылке: https://64.citymatic.ru/documents/. Раздел обновляется ежемесячно.